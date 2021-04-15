مصر تكشف عدد إصابات فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 831 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان المصرية للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم خروج 600 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأكد مجاهد، بحسب ما ذكرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 161031 حالة حتى اليوم، لافتاً إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وقال إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 212961، من ضمنهم 161031 حالة تم شفاؤها، و12570 وفاة.