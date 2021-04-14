سويسرا تعتزم تخفيف قيود كورونا رغم ارتفاع الإصابات

المصدر: د ب ا

تعتزم سويسرا تخفيف بعض الإجراءات التي تم تطبيقها للحد من انتشار فيروس كورونا يوم الاثنين المقبل، على الرغم من ارتفاع الإصابات.

وقالت الحكومة اليوم الأربعاء إن التغييرات ستسمح بإعادة افتتاح المطاعم ودور السينما ومراكز اللياقة البدنية اعتبارًا من 19 أبريل الجاري، مشيرة إلى أنه في الشرفات، يجب على المرتادين الجلوس وارتداء أقنعة واقية لا ينزعونها إلا لتناول الطعام.

وقال وزير الصحة آلان بيرسيه: "الأرقام تتزايد، لكن ليس كثيرًا"، مضيفًا أن هذا هو سبب استعداد الحكومة "لتحمل المزيد من المخاطر".

ودعت مجموعات الصناعة إلى تخفيف الإجراءات لعدة أيام وقد لبت الحكومة هذه المطالب على الرغم من تزايد أعداد حالات الإصابة بكورونا.

وتم الإبلاغ عما يقرب من 303 حالات لكل 100 ألف شخص على مدى 14 يوما، حتى صباح الأربعاء، ارتفاعا من حوالي 297 في اليوم السابق.

من جهة أخرى، تلقى حوالي 8 في المئة من السكان لقاحين ضد مرض كوفيد -19 الذي يسببه فيروس كورونا بحلول يوم الأربعاء.

تشمل التسهيلات الأخرى المخطط لها السماح للشركات الترفيهية ذات المساحات الداخلية بإعادة فتح أبوابها يوم الاثنين المقبل.

يتم أيضا السماح بالفعاليات في أماكن مفتوحة مع ما يصل إلى 100 ضيف، وما يصل إلى 50 شخصا في اماكن مغلقة.

وسيتم افتتاح المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية مع شغل ثلث سعة المقاعد السابقة. وقد تقوم الجامعات بالتدريس بحضور الطلاب.

ومع ذلك، وفي جميع الأحداث في الأماكن المغلقة، يُطلب من الأشخاص الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء أقنعة الوجه، مع استثناءات قليلة، مثل تدريب التحمل في الصالات الرياضية.

كانت وزارة الصحة الاتحادية قد خططت في الأصل لجعل التخفيف مشروطًا بخمسة معايير، بما في ذلك معدل الإصابة، ودخول المستشفى، وإشغال أسرة العناية المركزة.

ومع ذلك، لم يتم حتى الآن تلبية سوى معيار واحد من هذه المعايير الخمسة، حيث انخفض عدد مرضى كوفيد- 19 في العناية المركزة عن الحد المحدد.