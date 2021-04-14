مستشار السيسي: تزايد يومي بإصابات كورونا في مصر

المصدر: وكالات

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية، أن هناك تزايدًا يوميًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الأمر يعني زيادة انتشار الفيروس والحاجة الأكبر لدخول المستشفيات والرعاية المركزة.

وشدد تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، خلال شهر رمضان، مؤكدًا أنها لازالت خط الدفاع الأول والأقوى للحد من انتشار الفيروس.

وعلق على توصيات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالتشديد على تحصيل الغرامات من المخالفين للإجراءات الاحترازية، قائلًا: «أتمنى عدم تحصيل الغرامات، واستمرارها يعني عدم شعور بعض الناس بقيمة الإجراءات الاحترازية».

وأكد مستشار الرئيس للصحة أن الإجراءات الاحترازية وقاية للمواطن ولأسرته ولأهله، منوهًا إلى أن العدوى بفيروس «كوفيد - 19» تأتي من عدم الالتزام بتلك الإجراءات.