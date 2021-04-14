كورونا يودي بحياة كاهن اشتهر بحضور الصلاة داخل مسجد بمصر

المصدر: البيان الإلكتروني

أودى فيروس كورونا اليوم الأربعاء، بحياة القمص أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر في مصر.

واشتهر الكاهن إعلاميا عندما حضر داخل المسجد صلاة الجمعة أثناء افتتاح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، أحد المساجد الجديدة بمركز ومدينة ميت غمر، حيث كان أنسيمس نائبا للكنيسة وقتها.

وأعلنت إبراشية ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، عن وفاة القس أنسيمس رزق، كاهن كنيسة مارجرجس بميت غمر، متأثرا بفيروس كورونا، بعد صراع عدة أسابيع مع الفيروس داخل أحد المستشفيات.

ومن المقرر تشييع جثمانه ظهر اليوم الأربعاء، من كنيسة الإبراشية بحضور الأنبا صليب، أسقف ميت غمر وباقي الكهنة، وفق روسيا اليوم".