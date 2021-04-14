شاروخان يدخل الحجر الصحي بعد إصابة عدد طاقم فيلمه الجديد بكوفيد-19

المصدر: دبي - البيان

أفادت تقارير إعلامية أن ممثل بوليوود شاروخان قد دخل الحجر الصحي بعد ثبوت إصابة العديد من أفراد الطاقم في فيلمه القادم "باثان"، بفيروس كورونا.

وبحسب بوابة الترفيه Pinkvilla، أكدت مصادر أن خان قد عزل نفسه في المنزل بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد الطاقم المقربين منه بكوفيد-19. كما تم تعليق تصوير فيلمه القادم. في وقت سابق، وكان من المقرر أن تنضم الفنانة الهندية ديبيكا بادكون لجلسة تصوير الفيلم الأسبوع المقبل.

"باثان" هو فيلم عودة البطل البوليوودي شاروخان بعد فيلمه "زيرو" عام 2018. قام الممثل برحلات إلى دبي حيث تم تصوير أجزاء من فيلم الحركة، وانتشرت مشاهد من الفيلم المرتقب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من العام. ووفقاً للتقارير، فقد تم تصوير عدد من أحداثه في برج خليفة، أطول برج في العالم.

مومباي التي يجري تصوير عدد من المشاهد فيها، تمر بموجة ثانية من حالات فيروس كورونا المستجد. وخلال الأسابيع الماضية، ثبتت إصابة ممثلين مثل أكشاي كومار، عامر خان، عليا بات، بهومي بيدنيكار، كاترينا كايف، وفيكي كوشال بفيروس كورونا.