«تريندز» يجري استطلاعاً حول تعافي الاقتصاد العالمي ما بعد (كوفيد19)

المصدر: أبوظبي - البيان

يجري «تريندز للبحوث والاستشارات» استطلاعاً جديداً للرأي حول «تعافي الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد كوفيد19»، لمعرفة تصورات الرأي العام العربي والدولي حول واقع الاقتصاد العالمي بين التعافي والتباطؤ، في ظل جائحة (كوفيد19)، ومتطلبات تعافي الاقتصاد العالمي، وطبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومات في هذا الشأن، وأهم القطاعات التي يمكن أن تقود هذا التعافي في المستقبل.

ويتوافر هذا الاستطلاع باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني لـ«تريندز» لمدة أسبوعين، لإتاحة الفرصة للمشاركة فيه لأكبر عدد من الأفراد.

ويتضمن الاستطلاع مجموعة من الأسئلة من بينها: هل يتجه الاقتصاد العالمي نحو التعافي من أزمة (كوفيد19)؟ وما المتطلبات التي يحتاجها الاقتصاد العالمي من أجل التعافي من هذه الأزمة؟ وماذا يمكن أن تفعله الحكومات والقطاع الخاص من أجل تسريع عملية تعافي الاقتصاد العالمي؟ وإلى أي درجة تعتقد أن اعتماد الدول على الاستثمارات أو المشاريع الخضراء مثل (الطاقة المتجددة، البنية التحتية الرقمية،...إلخ) يمكن أن يسهم في تعافي الاقتصاد العالمي؟ وما أهم المعوقات تجاه تعافي الاقتصاد العالمي؟ وما القطاعات الاقتصادية التي يمكن أن تقود الاقتصاد العالمي نحو التعافي من أزمة (كوفيد19)؟

ويعد هذا الاستطلاع هو الرابع الذي يجريه «تريندز للبحوث والاستشارات» حول «كوفيد19»، حيث سبق أن أجرى استطلاعاً للرأي بالتعاون مع «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» لمعرفة آراء مجتمع الإمارات وتصوراته حيال أزمة فيروس«كوفيد19»، وآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وقد حظي هذا الاستطلاع بمشاركة كبيرة من جانب أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين على حد سواء.

كما أجرى استطلاعاً للرأي حول لقاحات (كوفيد19)، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول ما يتم الإعلان عنه من لقاحات على مستوى العالم، ومدى سلامتها واستيفائها للاختبارات والتجارب قبل اعتمادها بشكل نهائي.

كما أجرى استطلاعاً حول «تداعيات الموجة الثانية من تفشي وباء (كوفيد19)، لمعرفة رأي أفراد المجتمع حول تداعيات الموجة الثانية من جائحة (كوفيد19) على دول العالم.

وفي السياق ذاته، نظم «تريندز» ندوة دولية عن بعد تحت عنوان: «علاج دولي مضاد لفيروس كوفيد19: بين جهود التطوير وبروتوكولات التنظيم» شارك فيها نخبة من الخبراء الدوليين في المجال الصحي وصناعة اللقاحات والأدوية تناولوا خلالها طبيعة الجهود الدولية الرامية إلى تطوير علاج لـ «كوفيد19»، وضرورة العمل على توحيد هذه الجهود من أجل تسريع عملية تطوير لقاح لهذا الوباء وإتاحته لجميع دول العالم.