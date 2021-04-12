الهند تحظر تصدير لقاح ريمديسيفير

المصدر: أ ف ب

حظّرت الهند أمس الأحد تصدير عقار ريمديسيفير في ظلّ ارتفاع الإصابات بكورونا على أراضيها إلى مستوى يومي جديد، وفي وقتٍ يتزايد الطلب على العقار المستخدم في علاج الفيروس.

وشهدت البلاد ذات المساحة الشاسعة ارتفاعا حادا في حالات الإصابة بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة، وأحصت 152 ألف حالة جديدة أمس الأحد، ليصل عدد الإصابات إلى 13,3 مليون إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن الزيادة في الحالات أدت إلى "ارتفاع مفاجئ في الطلب" على العقار.

وأضافت في بيان "هناك احتمال لزيادة إضافية في هذا الطلب خلال الأيام المقبلة"، موضحة أن حظر التصدير ساري المفعول "إلى حين تحسّن الوضع".

و"ريمديسيفير"، الذي تُصنّعه شركة "غلعاد" الأمريكية كان بين أوائل العقاقير التي أظهرت فعالية نسبية في خفض عدد الأيام الضرورية لتعافي بعض المصابين بكوفيد-19.