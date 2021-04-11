ضد «كورونا».. لقاح ثالث من «سينوفارم» ودواء جديد في روسيا

المصدر: وكالات

تنشط الصين، كما روسيا ودول أخرى، على جبهة تصنيع اللقاحات والأدوية المتعلقة بمرض كورونا. وفي هذا السياق، أكدّت شركة سينوفارم الصينية حصولها على موافقة السلطات الصينية لإنتاج لقاح ثالث لمواجهة الفيروس. وأشارت إلى أنّ السلطات الصينية منحتها الضوء الأخضر لبدء التجارب السريرية للقاح الجديد.

ونقل موقع «218» عن الشركة الصينية تأكيدها اليوم، في بيانٍ نشرته على صفحتها الرسمية في تطبيق وي شات الصيني، أنّ اللقاح الجديد سيكون عبارة عن لقاح أعيد تركيبه، ويشمل أجزاء من بروتين سبايك لتحفيز استجابة المناعة.

وكانت «سينوفارم» أطلقت في وقت سابق لقاحين لمواجهة فيروس كورونا تم استخدامهما في الصين وفي عدد من الدول النامية، وحققا نجاحاً كبيراً. ووعدت السلطات الصينية برفد العالم بـ3 مليارات جرعة من اللقاحات مع نهاية العام الجاري.

من جانبها، حصلت الوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية على براءة اختراع لدواء «مير 19» المستخدم لمنع الإصابة بمرض «كورونا» والعلاج منه. ونقلت «روسيا اليوم» عن الوكالة قولها في بيان، اليوم الأحد إن براءة الاختراع تم منحها لمعهد علم المناعة التابع للوكالة، والذي طور الدواء الجديد بتوجيهات من رئيستها فيرونيكا سكفورتسوفا.

ويتم تناول الدواء الجديد عن طريق الاستنشاق أو عبر الأنف. وأكدت سكفورتسوفا سابقا أن «مير 19» يوقف تكاثر الفيروس ويحمي الإنسان من الإصابة بأشكال خطيرة من مرض «كورونا» أو غيره من أمراض أجهزة التنفس والتي يمكن أن تتطور لدى الإنسان على خلفية إصابته بفيروس كورونا، وذلك دون أن يمس الدواء بجينات الإنسان ومناعته.

وذكرت الوكالة أن انتهاء المرحلة الأولى من اختبارات «مير 19» السريرية كشف أنه آمن ويتحمله الإنسان بشكل جيد، معلنة انطلاق المرحلة الثانية من اختباراته على حالات مصابة بفيروس كورونا.