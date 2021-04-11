مأساة عائلة أوكرانية.. توفي الوالدان بكورونا وتركا 13 طفلاً بلا معيل

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناة شديدة مع مضاعفات فيروس كورونا، توفي زوجان أوكرانيين وتركا خلفها 13 طفلاً بلا معيل، من بينهم 11 تحت سن الثمانية عشر، وقد توفي الزوج في 20 مارس في المشفى جراء مضاعفات المرض. بينما نقلت الزوجة أيضا إلى مركز العناية الحرجة في مشفى "ألكزاندر" بكييف، إلا أنها توفيت في 29 مارس.

ونقل موقع قناة "الحرة" عن راديو ليبرتي، أن جنازة الزوجة ديانا روديكوفا، أقيمت في نهاية مارس، بعد أيام من وفاة زوجها فولوديمير روديكوفا، بعد أن انتقل لها الفيروس منه.

وقد انتقلت العائلة إلى العاصمة كييف من مدينة دونيتسك في عام 2014، حيث قرر الزوجان بدء حياة جديدة وأنشأوا دار أيتام في قرية "ليبوفي سكيتوك".

وقد نزحت الأسرة من دونستيك، بعدما استولى الانفصاليون المدعومون من روسيا على مدينتهم ماكييفكا في شرق أوكرانيا.

ومن المقرر أن تصبح الابنة الأكبر في اللعائلة، أولكساندرا سليوسارينكو (21 عاما)، وزوجها، الأوصياء على الأطفال حتى يصلوا إلى سن الرشد.

يذكر أن أوكرانيا أعلنت في 24 مارس الماضي، تسجيل عدد قياسي للوفيات بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد.

وبدأت أوكرانيا حملة تحصين ضد المرض الشهر الماضي لكن بوتيرة بطيئة، إذ لم يتم تطعيم سوى 137026 شخصا بالجرعة الأولى حتى يوم الأربعاء.

وسجلت أوكرانيا حتى الآن نحو 1.86 مليون إصابة بكورونا، فيما وصلت الوفيات إلى 37 ألف حالة، منذ بداية الجائحة.