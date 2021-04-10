8.923.543 جرعة لقاح «كوفيد 19» تم تقديمها في الإمارات

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 33.972 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 8.923.543 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 90.22 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد 19» وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

فحوصات

وفي إطار خطة الوزارة ولتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة وبهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 247.634 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1.875 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 480.006 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 حالات من تداعيات الإصابة بكورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.526 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1.939 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 464.971 حالة.