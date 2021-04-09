السعودية تقترب من 6 ملايين جرعة لقاح وتونس تستهدف تطعيم 3 ملايين

المصدر: الرياض، تونس ـ وكالات

كشفت الصحة السعودية أن إجمالي عدد جرعات لقاح فيروس كورونا المعطاة في المملكة يقترب من 6 ملايين جرعة عبر أكثر من 587 مركزاً للقاح في مختلف المناطق، داعيةً الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح حفاظاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة.



وأكدت الوزارة ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.



وأعلنت تسجيل 904 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في المملكة وتعافي 540 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 7823 حالة منها 898 حالة حرجة ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 396758 حالة وحالات التعافي 382198 حالة، فيما تم تسجيل تسع حالات وفاة ليصل الإجمالي 6737 حالة كما تم إجراء 71044 فحصاً مخبرياً.



أما في تونس فكشفت الحكومة عن أعداد التونسيين الذين سجلوا أسماءهم عبر المنصة الإلكترونية «إيفاكس» لتلقي اللقاح المضاد لكورونا. وبحسب بيان نشره موقع قناة «نسمة»، أكدت وزارة الصحة أن مليون تونسي ما بين ذكور وإناث قد سجلوا أسماءهم لتلقي التلقيح.



وأكد بيان الصحة التونسية أن خطة الوزارة تستهدف تلقيح ثلاثة ملايين تونسي قبل نهاية يونيو المقبل.



ودعت وزارة الصحة التونسيين إلى التسجيل لتلقي اللقاح.



وكانت حملة التطعيم ضد كورونا قد بدأت في تونس منتصف مارس الماضي، في مختلف المحافظات بعد أربعة أيام من وصول 30 ألف جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك V».