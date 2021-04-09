المجر تفرمل فتح المدارس والهند نحو التطعيم بجرعة واحدة فقط

المصدر: عواصم - وكالات

ذكرت صحيفة «إنديان إكسبرس» اليوم الجمعة أن شركة «جونسون آند جونسون» أبلغت الجهات التنظيمية في الهند أنها ستبدأ قريباً التجارب السريرية للقاحها ذي الجرعة الواحدة المضاد لـ«كورونا» (كوفيد 19).

وذكر التقرير أن شركة الأدوية والرعاية الصحية الأمريكية العملاقة أرسلت خطاباً إلى المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية كتبت فيه إنها «ستقدم طلباً في فترة وجيزة للغاية للحصول على تصريح بإجراء تجارب سريرية في الهند».

يأتي هذا التقرير بينما تجد الكثير من مراكز التطعيم في الهند صعوبة في التعامل مع نقص إمدادات اللقاحات في بلد يواجه موجة ثانية من جائحة كوفيد 19 تجاوز عدد الإصابات بها الموجة الأولى. ولكن الحكومة الهندية أعلنت مراراً عدم وجود عجز في اللقاحات.

أوروبياً، أعلنت المجر إرجاء إعادة فتح المدارس الثانوية لنحو ثلاثة أسابيع في أعقاب احتجاجات أعضاء هيئات التدريس من العودة المبكرة لحضور الطلاب إلى المدارس.

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء، قال رئيس الوزراء فيكتور أوربان، إن طلاب السنوات الأربع الأخيرة من مرحلة التعليم الأساسي سيعودون إلى مدارسهم في العاشر من مايو المقبل، بدلاً من الـ19 من أبريل الجاري.

وقالت مجموعات تعليمية إن خطط العودة للمدارس في أبريل الجاري سابقة لأوانها، إذ بدأت عملية تطعيم المدرسين هذا الشهر فقط.

وتعرض أوربان لانتقادات شديدة بسبب تخفيف قيود مكافحة كورونا بناء على التقدم في عملية التطعيم، بدلاً من الاستناد إلى أعداد الإصابات والوفيات جراء الوباء.

وسُمِحَ للمحال التجارية والخدمية في المجر باستئناف نشاطها في وقت سابق هذا الأسبوع، رغم أن إصابات كورونا، على مستوى الأفراد، تظل ضمن الأعلى في أنحاء العالم.

وقامت المجر حتى الآن بإعطاء الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد لنحو 26 في المئة من السكان، وهي نسبة ضمن الأكبر في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.