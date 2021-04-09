بولندا تتوقع تسجيل حوالي 700 حالة وفاة بسبب كورونا

المصدر: د ب ا

ذكر وزير الصحة البولندي، آدم نيدزلسكي في مقابلة إذاعية لقناة "آر.إم.إف" إن حالات الوفاة الجديدة بسبب فيروس كورونا ستكون أقل من 954 حالة، تم تسجيلها أمس الخميس، وشملت 360 حالة تم تسجيلها في عيد الفصح، مطلع الأسبوع، لتكون حوالي 700 حالة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة.

وستنشر بولندا إحصائيات رسمية بشأن فيروس كورونا في الساعة العاشرة والنصف صباحا.

كان وزير الصحة البولندي قد قال، خلال مؤتمر صحفي في وارسو أمس الأول الأربعاء أن بلاده ستمدد إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد، حتى 18 إبريل الجاري، فيما لا يزال الضغط على نظام الرعاية الصحية مرتفعا.

وأضاف أن الوضع في المستشفيات "صعب للغاية"، حيث إن الضغط واضح بشكل خاص في منطقة "سيليسيا" الصناعية الجنوبية.

ومن جهة أخرى، تعهدت بولندا بتقديم لقاح فيروس كورونا لكل من يبلغ من العمر أكثر من 60 عاما بحلول نهاية أبريل الجاري.

وقال ميشيل دوريتشيك، كبير المسؤولين الحكوميين المكلف بالإشراف على عملية التطعيم إن بولندا تتوقع الحصول على مليوني جرعة لقاح خلال الأسبوعين المقبلين تقريبا.