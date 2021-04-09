اليابان تعتزم فرض إجراءات طارئة في طوكيو مع تصاعد انتشار كورونا

المصدر: د ب ا

قالت الحكومة اليابانية اليوم الجمعة إنه من المقرر أن تمدد شبه حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة كوفيد -19 لتشمل طوكيو ومحافظتين أخريين بسبب الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وسجلت طوكيو، التي ستستضيف الألعاب الأولمبية بعد أقل من أربعة أشهر، أكثر من 500 إصابة جديدة مؤكدة يوم الخميس لليوم الثاني على التوالي.

وتبنت اليابان هذا الإجراء في محافظات أوساكا ومياجي وهيوجو في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في طوكيو وكيوتو وأوكيناوا يوم الاثنين المقبل.

وبموجب شبه حالة الطوارئ، سيُطلب من الحانات والمطاعم الإغلاق بحلول الساعة 8 مساءً (1100 بتوقيت جرينتش) وسيقتصر حضور الأحداث الكبيرة على 5 آلاف شخص.

وتأتي هذه الخطوة بعد ثلاثة أسابيع فقط من إلغاء الحكومة لحالة الطوارئ في طوكيو والمحافظات الثلاث المجاورة لها والتي كانت قد فرضت في أوائل يناير الماضي.