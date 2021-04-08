المغرب يمدد حالة الطوارئ حتى العاشر من مايو

المصدر: أ ف ب

أعلنت الحكومة المغربية الخميس في بيان تمديدا جديدا لحالة الطوارئ الصحية السارية منذ عام في البلاد وذلك لمدة شهر بهدف مكافحة فيروس كورونا.

وأورد البيان "قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني إلى غاية 10 مايو 2021، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد".

وكانت السلطات أعلنت الاربعاء تشديد حظر التجول الليلي الساري منذ ديسمبر خلال شهر رمضان.

وسيؤدي هذا القرار إلى تعليق الصلوات الجماعية مساءً في المساجد، ويحظر خروج العائلات بعد الإفطار.

والمغرب في حال طوارئ صحية منذ منتصف مارس، وحظر التجول مفروض منذ ديسمبر، بيد أنّ السلطات عززت حديثاً التدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس ونسخه المتحوّرة.

وقد تم رصد بضع عشرات من حالات النسخة البريطانية المتحوّرة في سبع مناطق في المملكة، حسب وزارة الصحة.

وكان قد جرى إغلاق الحدود، فيما علّقت الرحلات الجوية مع ثلاثين دولة في الأسابيع الأخيرة وذلك بعد استئنافها بناء على استثناءات.

وسجّل المغرب رسميا 499,688 إصابة، بينها 8867 وفاة، فيما تلقى اللقاح أكثر من أربعة ملايين شخص منذ إطلاق حملة التطعيم الوطنية في نهاية يناير، بحسب آخر حصيلة الاربعاء.

وكان للأزمة الوبائية أثر عميق على اقتصاد البلاد، اذ بلغ الانكماش نحو 7,1% وفقا لأرقام غير نهائية صدرت نهاية مارس عن المعهد الوطني للإحصاء.