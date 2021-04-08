السعودية .. إصابات كورونا تسجل أعلى حصيلة منذ 9 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 902 إصابة جديدة بـ«كورونا» (كوفيد - 19)، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ 9 أشهر وبذلك يصل إجمالي الحالات 395 ألفاً و854 حالة، من بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 874 حالة حرجة.

وقالت وزارة الصحة السعودية إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة.

وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفاً و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وبخصوص حالات الوفاة، أعلنت الوزارة عن ارتفاعها إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

ومن جانب آخر، أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 17 مسجداً مؤقتاً في 7 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 60 يوماً 519 مسجداً تم فتح 490 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة، أن المساجد المغلقة 6 في منطقة الرياض، و4 في منطقة مكة المكرمة، ومسجدين في كلٍ من منطقتي القصيم وتبوك، ومسجد واحد في كلٍ من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران ومنطقة الباحة.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 15 مسجداً، خمسة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقتي الرياض والشرقية ومسجدين في منطقة المدينة المنورة ومسجد واحد في منطقتي مكة المكرمة والجوف، وذلك بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.