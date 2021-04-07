الجزائر تحدّد موعد البدء بإنتاج لقاح سبوتنيك V

المصدر: الجزائر - أ.ف.ب

أعلن وزير الصناعة الصيدلانية الجزائري لطفي بن باأحمد، اليوم، أنّ الجزائر ستشرع في إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا «سبوتنيكV-» في سبتمبر المقبل.

وقال بن باأحمد لإذاعة رسمية ناطقة بالفرنسية: «في سبتمبر سنكون جاهزين لإنتاج لقاح جزائري».

وأوضح أنّ اللقاح سيتم تصنيعه من قبل «مجموعة صيدال» العامة بالشراكة مع المختبر الروسي غاماليا المصنّع له.

وسيبصر هذا المشروع النور بفضل النقل التكنولوجي الذي يوفره الروس عبر منصة رقمية متاحة أمام الخبراء الجزائريين، وهي تجمع جميع البيانات اللازمة لتصنيع «سبوتنيكV-».

وأكد الوزير الجزائري أنّ «ثلاث لجان تضم خبراء من صيدال وأكاديميين ومراكز أبحاث ومعهد باستور وكوادر في الوزارات تعمل حالياً بكد على نقل التكنولوجيا» الذي تقدمه روسيا.

وسيتم الإنتاج بمشاركة مختبر هندي رائد عالمياً في المجال، وفق المصدر نفسه ولكن من دون الكشف عن اسمه.

وتلقت الجزائر حتى الآن 80 ألف جرعة من لقاح «سبوتنيكV-» الذي أطلقت به حملتها الوطنية للتلقيح في 30 يناير.

ومن المقرر أن تتلقى أكبر دولة مغاربية 920 ألف جرعة من اللقاح الروسي قبل نهاية أبريل، وفق تصريح لوزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد الأسبوع الماضي.

وكانت الجزائر تلقت 50 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» البريطاني، و200 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» في إطار هبة قدمتها الصين، شريكة الجزائر منذ فترة طويلة.

والخميس، وصلت أكثر من 364 ألف جرعة من لقاح «أسترازينيكا» إلى الجزائر في إطار منصة كوفاكس التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول المعوزة.