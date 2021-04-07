62781 جرعة لقاح قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 62781 جرعة من لقاح «كوفيد19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 8,659,503 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 87.55 جرعة لكل 100 شخص.

فحوصات

‌‎وأعلنت الوزارة عن إجراء 254,944 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1988 إصابة جديدة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 474,136 حالة.

‌‎وأعلنت الوزارة وفاة 4 حالات وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1516 حالة. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2138 حالة جديدة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 458,885 حالة. ‌‎‎