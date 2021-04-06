مخاوف يابانية من تزايد إصابات كورونا في طوكيو

المصدر: وام

أعرب وزير الصحة الياباني نوريهيسا تامورا اليوم عن قلقه إزاء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا في طوكيو، حاثاً السكان والشركات والعاملين في مجال الرعاية الصحية على توخي الحذر.

وأضاف أنه على الرغم من أن ارتفاع الإصابات اليومية في العاصمة ليس حاداً، كما هو الحال في المحافظات التي تم وضعها مؤخراً تحت إجراءات شبه طارئة ضد " كوفيد-19 " بما في ذلك أوساكا ومياجي، فإن الوضع الحالي يستدعي اتخاذ "الحذر الشديد" "لأن تفاقما حادا في الإصابات في منطقة العاصمة طوكيو يمكن أن يؤثر على الأمة بأسرها".

كما طُلب من المطاعم والحانات في ست مدن رئيسية إغلاق أبوابها بحلول الساعة الثامنة مساء لوقف ارتفاع الإصابات، ويمكن أن يعاقَب غير الممتثلين بغرامة تصل إلى 1800 دولار.

وقد سجلت محافظة أوساكا يوم الإثنين 341 إصابة جديدة بالفيروس متجاوزة طوكيو التي بلغ عدد الإصابات فيها 249 حالة.