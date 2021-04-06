اسكتلندا تُخضع مواطنيها لاختبار كورونا مرتين أسبوعياً

المصدر: د ب ا

أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن اليوم الثلاثاء أن المواطنين سيتمكنون من الخضوع لاختبار فيروس كورونا مرتين أسبوعيا.

وقالت في مؤتمر صحفي في إدنبره إن اسكتلندا سوف تبدأ في تدشين البرنامج بعد يوم من إعلان انجلترا عن مبادرة مماثلة.

وأضافت" هذا الاختبار سوف يكون إضافيا وتكميليا لمسارات الاختبارات الإضافية المتبعة في مناطق الأولوية".

وأوضحت" هذا توجه أكثر شمولية لاختبار من لا تظهر عليهم أعراض، سوف يتيح لنا تقييم التأثير المحتمل على مواجهة أي انتقال للعدوى".

ويذكر أن من يعملون في المدارس يمكنهم بالفعل الخضوع لاختبار فيروس كورونا مرتين في الأسبوع في اسكتلندا، ولكن الآن يتم توسيع نطاق البرنامج.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الاختبارات ستكون مجانية أم لا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أمس الاثنين أنها ستقدم اختبارات فيروس كورونا للمواطنين البريطانيين مرتين أسبوعيا مجانا.