آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا في العالم الثلاثاء:

كوريا الشمالية لن تشارك في أولمبياد طوكيو

لن تشارك كوريا الشمالية في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل بسبب مخاوف من جائحة فيروس كورونا، في اعلان قضى على آمال كوريا الجنوبية باستخدام الالعاب لإعادة إطلاق محادثات مع جارتها بيونغ يانغ المسلّحة نوويا.

إعادة رسملة شركة إير فرانس

وافقت المفوضية الأوروبية الثلاثاء على مشروع للدولة الفرنسية لمنح إير فرانس مساعدة تصل إلى أربعة مليارات يورو لإعادة رسملة الشركة التي تضررت كثيرا جراء الجائحة وتراجع حركة النقل الجوي.

وأعلن وزير الاقتصاد برونو لومير أنه سيسمح للدولة الفرنسية بـ "المساهمة في رأس مال الشركة بمستوى يقل عن 30%" مقابل 14,9% حاليا.

رفع القيود في ولاية سارلاند الألمانية

تعيد شرفات المقاهي والمطاعم ودور السينما وصالات الرياضة فتح أبوابها الثلاثاء في ولاية سارلاند خلافا لباقي المناطق الألمانية التي تواجه موجة ثالثة من حالات كوفيد-19 ويدعو البعض إلى تشديد القيود.

وولاية سارلاند على الحدود مع فرنسا ولوكسمبورغ هي أول مقاطعة ألمانية ترفع جزئيا القيود وستتمكن المقاهي والمطاعم المقفلة منذ خمسة أشهر استقبال الزبائن في الخارج مع تطبيق تدابير صارمة.

استاد فرنسا يستقبل أكبر مركز تلقيح

تحول استاد فرنسا الذي استضاف كأس العالم في 1998 إلى مركز تلقيح كبير ضد كوفيد-19 حيث سيتمكن 10 آلاف شخص اسبوعيا من تلقي جرعة لقاح.

"فقاعة صحية" بين أستراليا ونيوزيلندا

وافقت نيوزيلندا الثلاثاء على مبدأ إنشاء "فقاعة" مع استراليا يتمكن من خلالها رعايا البلدين من السفر بدون حجر آملة في أن يبدأ العمل بها منتصف أبريل.

واعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا اردرن "يمكنني التأكيد أن السفر بدون فترة حجر سيبدأ في أقل من أسبوعين".

عزل بوغوتا في نهاية الأسبوع

أعلنت رئيسة بلدية العاصمة الكولومبية كلوديا لوبيز أننا سنضطر لعزل سكان بوغوتا الثمانية ملايين اعتبارا من نهاية الاسبوع المقبل في حين تواجه البلاد موجة ثالثة من الاصابات.

وقالت "في نهاية الاسبوع سنلزم جميعا منازلنا السبت والأحد والإثنين (...) في بوغوتا سيسمح فقط بالأنشطة الضرورية".

الاتحاد الأوروبي يرى أن أوروبا ستحقق "مناعة مجتمعية" في نهاية الصيف

قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية الثلاثاء ان الاتحاد الاوروبي يعتقد أن أوروبا تسير على الطريق الصحيح لتحقيق "مناعة مجتمعية" ضد كوفيد -19 بحلول أواخر الصيف بفضل تسريع تسليم جرعات التطعيم.

أكثر من 2,86 مليون وفاة في العالم

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,862,002 شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الثلاثاء عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (555,615) تليها البرازيل بتسجيلها 332,752 وفاة والمكسيك مع 204,399 وفاة ثم الهند مع 165,547 وفاة والمملكة المتحدة مع 126,862 وفاة.

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة فرانس برس من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية.