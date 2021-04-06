17743 جرعة لقاح «كوفيد 19» قدمتها «الصحة» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 17743 جرعة من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس، 8.596.722 جرعة و بمعدل توزيع للقاح بلغ 86.92 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة توفير اللقاح وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي من شأنها المساعدة في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

فحوصات

وتماشياً مع خطة الوزارة ولتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كوفيد 19» والمخالطين لهم وعزلهم أعلنت الوزارة عن إجراء 195.573 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2012 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 472.148 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1512 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 2147 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 456.747 حالة.