«الفطيم العقارية» تطلق حملة تطعيم لموظفيها وعائلاتهم

المصدر: دبي - البيان

كشفت مجموعة الفطيم العقارية، أمس، عن إكمال حملة التطعيم لأكثر من 3800 موظف وعائلاتهم بهدف حماية صحتهم ودعماً للجهود المبذولة في مواجهة أزمة «كوفيد 19».

وأطلقت المجموعة برنامج التطعيم المجاني بالشراكة مع إحدى مؤسسات الرعاية الصحية وبالتعاون مع الحكومة الإماراتية، ليشمل موظفيها من المواطنين والمقيمين.

وتولّى فريق الموارد البشرية في المجموعة جهود تنسيق حملة التطعيم وإدارتها، والتي تجري تحت إشراف فستيفال كيرز، وهي منصة شاملة توفر الدعم للمجتمعات والمستأجرين عبر تقديم الدعم المعنوي للعملاء. وتم تطعيم الموظفين في مختلف مواقع المجموعة، بما يشمل المكاتب ومساكن العمال.

وانطلاقاً من مسؤوليتها تجاه المجتمع في دولة الإمارات، تأخذ مجموعة الفطيم العقارية على عاتقها مسؤولية مواجهة أزمة «كوفيد 19»، لذا نُظّمت حملة التطعيم بهدف حماية مجتمعها ودعم جهود الحكومة في توفير خدمات رعاية صحية متميزة لمواطني الدولة والمقيمين فيها.

استبيان

وأجرت المجموعة قبل بدء الحملة استبياناً بين موظفيها لمعرفة مدى رغبتهم بالتطعيم، وأظهرت النتائج أن معظم الموظفين يرغبون بالحصول على اللقاح حرصاً منهم على صحّتهم وسلامة مجتمعهم ككل.

وتتيح حملة التطعيم هذه للشركة الاعتناء بصحة وسلامة موظفيها وعائلاتهم والمتعاملين معها. وتواصل المجموعة التزامها باتّباع جميع توجيهات التباعد الاجتماعي وغيرها من الإجراءات الوقائية الهامّة، كما تحثّ جميع الأطراف المعنية على الالتزام بالإجراءات الضرورية التي أصدرتها الهيئات الصحّية الإماراتية.