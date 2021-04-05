عُمان تقرر عدم إقامة صلاة التراويح وتمنع دخول الأجانب

المصدر: وكالات

أصدرت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطوّرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في سلطنة عمان قرارات جديدة، لدعم مكافحة الفيروس، وأقرت اللجنة تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة،وعدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد، واقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين، وحاملي الإقامة فقط ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 8 أبريل الجاري.

كما قرّرت اللجنة ما يلي:

- تمديد العمل بقرار إغلاق كافة الأنشطة التجارية مع السماح بحركة الأفراد والمركبات في جميع محافظات السلطنة بين الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا ابتداءً من يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م حتى صباح أول أيام شهر رمضان الفضيل.

- حظر جميع الأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات ابتداءً من الساعة التاسعة مساءً حتى الساعة الرابعة صباحًا طوال أيام شهر رمضان المبارك.

-عدم إقامة صلاة التراويح في الجوامع والمساجد.

- الحظر التام لجميع التجمّعات الرمضانية مثل "إفطار صائم" في الجوامع والمساجد وغيرها من الأماكن مثل الخيام والمجالس العامّة.

- حظر الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة الجماعية خلال شهر رمضان الفضيل.

- اقتصار دخول السلطنة على المواطنين العمانيين وحاملي الإقامة فقط ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 25 شعبان 1442هـ الموافق 8 أبريل 2021م.

وتأكد اللجنة العليا على ضرورة تجنّب سفر المواطنين والمقيمين إلى خارج السلطنة خلال الفترة القادمة إلا للضرورة القصوى، خصوصاً مع إقدام العديد من الدول على تشديد إجراءات التنقّل والسفر، وتوصي اللجنة كذلك بالحدّ من السفر إلى خارج السلطنة في مهمّات رسمية ومشاركات خارجيّة.

وستقوم اللجنة بتقييم ومراجعة هذه القرارات بما يتفق مع مستجدات الوضع الوبائي العام في السلطنة خلال الشهر الفضيل.