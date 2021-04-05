البوليوودي أكشاي كومار يعلن إصابته بكوفيد-19

المصدر: دبي - البيان

كشف نجم بوليوود البارز، أكشاي كومار عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الأحد، قائلاً إن نتيجة اختباره الخاص بفيروس "كورونا" المستجد جاءت "إيجابية"، نقلاً عن صحيفة "هندوستان تايمز".

ومخاطباً جمهوره، أوضح الممثل الهندي: "أود أن أبلغ الجميع أنه في وقت سابق من هذا الصباح ثبتت إصابتي بـ(كوفيد-19)، وقمت بعزل نفسي على الفور بعد اتباعي لكافة البروتوكولات الصحية".

وتابع: "أنا في الحجر الصحي المنزلي، وطلبت الحصول على الرعاية الطبية اللازمة. وأطلب بصدق من كل الذين كانوا على اتصال بي أن يخضعوا لإجراء اختبار "كورونا".

واختتم أكشاي كومار رسالته لمعجبيه واعدا إياهم بأنه سيعود إلى أفلام "الأكشن" قريبا للغاية"، بحسب موقع "سبوتنك" الروسي.

أكشاي كومار من بين أكثر نجوم السينما في بوليوود نشاطا في العمل منذ أن تم تخفيف الإغلاق في الهند العام الماضي.

وينضم كومار إلى قائمة طويلة من مشاهير بوليوود الذين ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" المستجد، مثل أمير خان، وكذلك أميتاب باتشان وابنه أبهيشيك وزوجته النجمة، أيشواريا راي، الذين أعلنوا ثلاثتهم عن شفائهم منه العام الماضي.