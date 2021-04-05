مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

التاريخ:

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131.11 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و989217.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق                             إجمالي الوفيات                     عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة                                555075                                     30718329

البرازيل                                            330193                                     12953597

الهند                                              164623                                       12485509

فرنسا                                            96650                                         4822470

روسيا                                          239857                                         4580894

المملكة المتحدة                          126836                                          4359388

إيطاليا                                       111030                                         3668264

تركيا                                         32263                                            3487050

إسبانيا                                     75698                                            3300965

ألمانيا                                    76956                                              2878730.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها                     عدد الوفيات                            عدد الإصابات

26 - العراق                          14463                                     873568

‭‭‭‭34 ‬‬‬‬- الأردن                          7201                                      632907

38 - المغرب                      8842                                       497832

40 - لبنان                         6379                                       477113

41 - الإمارات                    1510                                      470136

42 - السعودية                 6697                                      392682

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.

 

كلمات دالة:
  • الصين،
  • رويترز،
  • فيروس كورونا ،
  • الولايات المتحدة
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