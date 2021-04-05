مستجدّات إصابات ووفيات كورونا العالمية

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 131.11 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و989217.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 555075 30718329

البرازيل 330193 12953597

الهند 164623 12485509

فرنسا 96650 4822470

روسيا 239857 4580894

المملكة المتحدة 126836 4359388

إيطاليا 111030 3668264

تركيا 32263 3487050

إسبانيا 75698 3300965

ألمانيا 76956 2878730.

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

26 - العراق 14463 873568

‭‭‭‭34 ‬‬‬‬- الأردن 7201 632907

38 - المغرب 8842 497832

40 - لبنان 6379 477113

41 - الإمارات 1510 470136

42 - السعودية 6697 392682

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت غرينتش.