شاهد.. ملعب أولمبيك ليون يتحول إلى مركز تطعيم ضد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

اصطف المئات من الفرنسيين والمقيمين في فرنسا أمام الملعب الخاص بنادي أولمبيك ليون لكرة القدم من أجل تلقي جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتم تحويل ملعب "غروباما" إلى مركز لتلقي اللقاح في ظل الجهود الفرنسية لتسريع حملة التطعيم التي شابها البطء والعديد من المشكلات اللوجستية منذ أن بدأت في يناير الماضي.

ووضع نادي أولمبيك ليون 200 متطوع تحت إمرة السلطات الفرنسية لمساعدتها في علميات التطعيم، وفقاً لـ "يورونيوز".