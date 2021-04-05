عدد اللقاحات عالمياً يتجاوز 3 أضعاف الإصابات

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

تجاوز عدد جرعات اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، التي تم إعطاؤها حول العالم، 652 مليون جرعة، وهو أكثر من ثلاثة أضعاف عدد الإصابات، مع فارق زمني كبير بين بدء الوباء مطلع العام الماضي، وبدء التطعيم مطلع هذا العام.

وقال قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في عظته في كاتدرائية القديس بطرس، قبل صلاة «بركة مدينة روما والعالم»، إنه إزاء «نزعة تدويل اللقاحات، أحض المجتمع الدولي كله على الالتزام المشترك بهدف تخطي تأخر توزيعها، وتشجيع التشارك، خصوصاً مع الدول الأكثر فقراً».

واقترب إجمالي عدد الإصابات في أنحاء العالم من 8. 130 مليوناً، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم، 652 مليون جرعة. كما تجاوز عدد المتعافين 1. 74 مليوناً، مقابل مليونين و846 ألف حالة وفاة.

وفي ما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت بيانات وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أنه جرى إعطاء أكثر من 652 مليون جرعة حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم، تليها الصين ثم الاتحاد الأوروبي، ثم الهند والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا. ولا يعكس عدد الجرعات هذا، نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

رقم قياسي

وأعلنت أستراليا أنها تمكنت من تطعيم ما يقرب من 80 ألف شخص بجرعة لقاح خلال 24 ساعة، لتسجل أعلى مستوى جديد في يوم واحد، ويأتي ذلك مدعوماً بالمخزونات القوية. وذكرت «بلومبرغ» أن وزير الصحة جريج هانت، قال في إفادة صحافية أمس، إن 79283 شخصاً تلقوا جرعة أولى الخميس، وهو آخر يوم تتوفر مثل هذه البيانات بشأنه. وقال: «العرض في هذه المرحلة يبدو قوياً... نظراً للمنافسة العالمية الكبيرة والهائلة، فإن امتلاكنا لهذا العرض محلياً أمر مهم».

في بريطانيا، جرى إعطاء 6. 36 مليون جرعة حتى الآن، بمعدل 515 ألفاً و748 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، من المتوقع أن يستغرق الأمر 4 شهور لتطعيم 75 % من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وتم إعطاء 9. 10 ملايين جرعة من اللقاحات في إيطاليا حتى الآن، بمعدل 248 ألفاً و374 جرعة في اليوم الواحد. ويتوقع أن تستغرق إيطاليا 11 شهراً لتطعيم 75 % من تعداد سكانها بجرعتين. وتم إعطاء 4. 14 مليون جرعة من اللقاحات في ألمانيا حتى الآن، بمعدل 352 ألفاً و304 جرعات في اليوم الواحد، ويستغرق الأمر 10 شهور لتطعيم 75 % من سكان البلاد بجرعتين.

وتم حتى الآن إعطاء 91. 1 مليون جرعة في هولندا، بمعدل يقدر بــ 259 ألفاً و971 جرعة يومياً. ويتوقع أن تستغرق هولندا 3 أشهر لتطعيم 75 % من سكانها بجرعتين.

تايوان وكوفاكس

وتلقت تايوان أمس، الدفعة الأولى من اللقاحات، من خلال مبادرة مشاركة اللقاحات العالمية كوفاكس. وتم شحن 199 ألفاً و200 جرعة من إجمالي 02. 1 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المخصصة لتايوان. وبعد وصول اللقاحات، تم نقلها بشكل سريع إلى مستودع تبريد في المطار.

وقالت تايبيه: «حتى الآن تلقى 17 ألفاً و78 شخصاً في تايوان، معظمهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، جرعتهم الأولى» وأضافت أن هناك 64 حالة يشتبه إصابتها بأعراض جانبية، بما فيها حالة إصابة بحساسية خطيرة.