مجموعة إينوك توفّر لقاح كوفيد 19 لموظفيها

المصدر: دبي - البيان

قدّمت مجموعة إينوك، اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، لأكثر من 17 ألف موظف من موظفيها مع أفراد عائلاتهم، وذلك بالتعاون مع حملة التطعيم الوطنية التي أطلقتها حكومة الإمارات، وفي خطوة تأتي تماشياً مع الجهود المنسقة التي تبذلها الحكومة الرشيدة، لتحصين المواطنين والمقيمين ضد فيروس «كورونا».

وفي هذا السياق، قال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك: «تقف دولة الإمارات العربية المتحدة، في طليعة الجهود العالمية الرامية إلى مكافحة جائحة كوفيد 19، فقد حرصت قيادتنا الرشيدة، مشكورةً، على توفير اللقاحات المجانية لمواطني الدولة وسكانها. ونؤكد في هذا المقام، على التزامنا الراسخ بدعم جهود التطعيم الوطنية، إذ يواصل فريق الصحة والسلامة المهنية في المجموعة، عمله الدؤوب، لضمان سلامة وصحة جميع موظفينا وأفراد عائلاتهم».

وتواصل مجموعة إينوك، توعية موظفيها بأهمية التطعيم، وحثّهم على الحصول على اللقاح، لحماية صحتهم وسلامتهم، وذلك ضمن مساعي المجموعة لدعم جهود الدولة لتحقيق النجاح في حملة التطعيم.