آخر تطورات انتشار فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا في العالم الأحد:

اختبار شهادة التلقيح في إنجلترا

تنوي الحكومة البريطانية أن تختبر اعتبارا من منتصف أبريل نظام شهادة التلقيح للسماح بمعاودة النشاطات المتأثرة جدا جراء الجائحة مثل مباريات كرة القدم والحفلات داخل قاعة.

وسيفصل رئيس الوزراء بوريس جونسون هذا المشروع وسيعلن أيضا قواعد جديدة لقضاء الإجازات في الخارج والتي ستبقى محظورة حتى 17 مايو على الأقل.

- البابا يدعو إلى تشارك اللقاحات -حث البابا فرنسيس في رسالته بمناسبة عيد الفصح "المجتمع الدولي بأسره على التزام مشترك للتغلب على التأخيرات في توزيع اللقاحات وتسهيل تقاسمها، ولا سيما مع البلدان الأشدَّ فقرًا".

أول دفعة من اللقاحات في ليبيا

أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وصول أولى دفعات لقاحات كوفيد-19 إلى البلاد وتتضمن أكثر من 100 ألف جرعة من لقاح سبوتنيك-في الروسي.

إصابة نجم بوليوودي بكوفيد-19

أعلن أحد كبار نجوم بوليوود امشاي كومار (53 عاما) إصابته بكوفيد-19. وكان كومار أعلن انه يشرب يوميا بول البقر للمحافظة على صحته. ويرى بعض الهندوس ان شرب بول الأبقار له منافع طبية ولا سيما ضد فيروس كورونا.

وسجلت الهند 93,249 إصابة جديدة الأحد بحسب أرقام وزارة الصحة وهو أكبر ارتفاع منذ سبتمبر.

تخفيض توقعات النمو في فرنسا -أعلن وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير أن القيود الجديدة التي فرضت للحد من انتشار وباء كوفيد-19 دفعت الحكومة الفرنسية إلى خفض تقديراتها للنمو الاقتصادي إلى خمسة بالمئة، أي بنقطة مئوية واحدة.

أكثر من مليون إصابة في كندا

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا عتبة المليون في كندا السبت، وفق محطات التلفزيون الكندية، بينما تواجه البلاد موجة ثالثة من وباء كوفيد-19 أجبرت مقاطعات عدة على تشديد القيود في الأيام الأخيرة.

أكثر من 2,8 مليون وفاة

تسبب فيروس كورونا بوفاة 2,847,182 شخصًا في العالم منذ نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الأحد عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 130,685,270 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات مع 554,779 وفاة تليها البرازيل بتسجيلها 330,193 وفاة فالمكسيك مع 204,011 وفاة ثم الهند مع 164,623 وفاة والمملكة المتحدة مع 126,826 وفاة.

قد لا يعكس عدد الإصابات المعلن إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة.