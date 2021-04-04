شحنة من «سبوتنيك-V»... ليبيا تتسلّم «أول غيث» اللقاحات

المصدر: طرابلس - رويترز

قالت وزارة الصحة الليبية إن أكثر من مئة ألف جرعة من لقاح (سبوتنيك -V) الروسي المضاد لمرض كورونا وصلت إلى مطار معيتيقة في طرابلس اليوم الأحد وهي أول شحنة تصل البلاد. ويسجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض نحو ألف إصابة جديدة يومياً بالمرض ما يشكل ضغطاً على القطاع الصحي الذي دمرته سنوات من الصراع.

وقال رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة على تويتر «أول الغيث قطرة... بحمد الله تمكنا من توريد أول دفعة من لقاح كورونا». وأضاف من دون أن يورد مزيداً من التفاصيل عن عدد الجرعات المتوقع وصولها «على أن تصل باقي الشحنات توالياً».

وعرض منشور على حساب لوزارة الصحة على موقع للتواصل الاجتماعي لقطات لإنزال صندوق من طائرة شحن ويقول المنشور إنه سينقل إلى مخازن الوزارة قبل توزيعه.

وفي فبراير الماضي أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض حملة تسجيل إلكترونية لتلقي اللقاح تشمل كل من تزيد أعمارهم على 18 عاماً ولم تصدر أي تفاصيل عن عدد من سجلوا أسمائهم. ويبلغ عدد سكان ليبيا نحو 6.5 ملايين نسمة.

وسجلت ليبيا نحو 200 ألف إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة و2684 وفاة، وفقاً لأحدث بيانات أوردها المركز. وتولت حكومة الدبيبة المدعومة من الأمم المتحدة السلطة الشهر الماضي بتفويض لتحسين الخدمات والاستعداد لانتخابات عامة في ديسمبر.