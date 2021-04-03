رسالة مهمة من وزير الصحة السعودي بعد ارتفاع إصابات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة رسالة للمواطنين والمقيمين في المملكة أكد فيها أن كل التزام أو تهاون في الاحترازات سوف تنعكس نتيجته في عدد الحالات اليومية، فهي أرقام تعكس مدى التزامنا.

وأضاف أنه "لا يزال بإمكاننا استدراك الأمر، ابدأ بنفسك أولاً ثم من حولك بالالتزام بالاحترازات: الكمامة، التباعد، غسل وتعقيم اليدين، تجنب التجمعات".

وكانت وزارة الصحة أعلنت، أمس (الجمعة)، تسجيل 728 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في المملكة إلى 391325 حالة.