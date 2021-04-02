خيمة لفحص«كورونا» بالسيارة في دبي والنتائج خلال 12 ساعة

المصدر: دبي - البيان

أعلن مستشفى الإمارات جميرا في دبي عن افتتاح خيمة مجهزة للفحص السريع لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل السيارة، للتيسير على الراغبين بالحصول على نتائج PCR والمقبلين على السفر.

وقال الدكتور مايكل فقيه الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات الإمارات إن الخيمة الجديدة أقيمت مقابل مستشفى الإمارات في منطقة جميرا على الشاطئ، لاستقبال المراجعين، وإجراء فحص مسحة الأنف (PCR)، وهم في سياراتهم.

وأوضح أن الخيمة الجديدة أقيمت بطاقة استيعابية 2000 فحص يومياً، ولا تتعدى فترة الفحص دقائق معدودة، توفيراً لراحة المراجعين.

وذكر الدكتور مايكل فقيه أن الفحص يتميز بأنه سريع، وآمن وخالٍ من المتاعب، حيث يتم إجراؤه مباشرة من لحظة الدخول إلى منطقة جمع المسحات.

وقال إن المراجع سوف يحصل على نتيجة الفحص بالسيارة خلال 12 ساعة في اليوم نفسه والمركز يصدر شهادة (كوفيد 19) موثقة للراغبين في السفر.