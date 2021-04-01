«لقاح الأطفال» يوسّع نافذة الأمل بالتعافي

المصدر: دبي - البيان

بعدما سارت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، على اختلافها، في طريق المأمونية والفاعلية، تنشغل الشركات المصنعة بتصنيع لقاحات تناسب الأطفال والمراهقين، خصوصاً بعد تلقي العديد من الكبار اللقاح، ما يوسّع نافذة الأمل للبشرية في معركة التعافي من الوباء.

وكالة «رويترز» نقلت أمس، عن شركتي «فايزر» و«بيونتيك» قولهما إن لقاحهما آمن وفعال، وإنه أدى إلى استجابات قوية بتكوين أجسام مضادة في الصغار بين سن 12 و15 عاماً الذين تلقوه، الأمر الذي يمهد السبيل أمام الشركتين لطلب اعتماده للاستخدام الطارئ في الولايات المتحدة خلال أسابيع.

أول دليل

وقال البرت بورلا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة فايزر في بيان، إن الشركة تأمل أن يبدأ تطعيم هذه الفئة العمرية قبل بدء السنة الدراسية المقبلة. واعتمدت السلطات المعنية بالفعل لقاح فايزر للاستخدام بدءاً من سن الـ16. وتوفر الدراسة الجديدة أول دليل على أداء اللقاح للمراهقين في هذه الفئة.

وفي تجربة شارك فيها 2260 مراهقاً بين 12 و15 عاماً ظهرت 18 إصابة بـ (كوفيد19) في المجموعة التي حصلت على لقاح وهمي ولم تظهر أي حالة في المجموعة التي تم تطعيمها. وقال البيان إن ذلك يبين أن فاعلية اللقاح تبلغ 100 في المئة.

وفي السياق، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين أمس، إن إسرائيل تعتزم تطعيم المراهقين من سن 12 إلى 15 عاماً بلقاح فايزر-بيونتيك فور الحصول على موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية، وذلك بعد تأكيدات الشركة المصنعة بأنه آمن وفعال على هذه الفئة العمرية.

خبر رائع

ونقلت «رويترز» عن إدلشتاين قوله على مواقع التواصل الاجتماعي «إعلان فايزر خبر رائع». وأضاف «لا شيء مطلوب الآن أكثر من الموافقة السريعة على شراء المزيد من اللقاحات (من قبل إسرائيل) حتى نكون مستعدين لتطعيم الصغار، فور موافقة إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية».

إضاءة

أعلن مدير المركز الوطني لبحوث علم الوباء والأحياء الدقيقة «غامالي»، ألكسندر غينتسبورغ، الشهر الماضي بدء اختبار لقاح «سبوتنيك V» على الأطفال. وأشار غينتسبورغ في تصريحاته إلى أنه من أجل اختبار اللقاح الروسي على الأطفال، يتم تخصيص أربع فئات عمرية، وستكون جرعة الدواء مختلفة.