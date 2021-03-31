السعودية: تطعيم جميع المواطنين والمقيمين بلقاح كورونا بنهاية 2021

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن وزير الإعلام السعودي المكلف ماجد القصبي، أنه سيتم تطعيم جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية بلقاح كورونا بنهاية هذا العام حسب خطة وزارة الصحة.

وقال وزير الإعلام المكلف ماجد القصبي، في تصريحات له الأربعاء، إن المملكة ملتزمة بتقديم الصحة والتعليم بشكل مجاني.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء تسجيل ست حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وبذلك، يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 6669.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي اليوم إلى تسجيل 585 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 390 ألفا وسبع.

كما لفتت إلى تسجيل 369 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 378 ألفا و83.