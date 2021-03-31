لقاح "أسترازينيكا" يغيّر اسمه إلى "فاكسزيفريا"

المصدر: البيان الإلكتروني

وافقت الوكالة الأوروبية للأدوية على طلب شركة أسترازينيكا بتغيير اسم لقاحها ليصبح "فاكسزيفريا" (Vaxzevria)، من دون إدخال أي تغيير على اللقاح نفسه.

وتأتي هذه الخطوة، بحسب "سبوتنيك"، بعد مشاكل عدة واجهها هذا اللقاح والجدال حوله، خصوصا مع تعليق الدول الأوروبية استخدامه خوفا من آثاره الجانبية، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية كانت قد طمأنت، سابقا، إلى أن الدول تستطيع الاستمرار في استخدام هذا اللقاح البريطاني، مؤكدة أنه آمن.

هذا الاسم الجديد لا يغير شيئا في اللقاح، لكن الشركة المصنعة طلبت من طواقم الأطباء أن يكونوا "على دراية بالتغيير، لأن المعلومات المتعلقة بالمنتج والتغليف قد تكون مختلفة".