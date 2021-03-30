ظهور طفرة جديدة من كورونا في إسرائيل

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم ظهور طفرة كورونا جديدة تسمى P681H في إسرائيل.

ووفقا للوزارة فإنه حتى الآن أصيب ما لا يقل عن 200 إسرائيلي بها لكن وزارة الصحة أكدت أنه على عكس الطفرات الأخرى ليست أكثر عدوى ولا أكثر خطورة.

وقالت الوزارة إن اللقاح الموجود ضد الفيروس فعال أيضًا ضد الطفرة الجديدة لكنها تفحص العينات الجديدة.

واضافت " التغيير في الطفرة الإسرائيلية فريد من نوعه ويتضمن نوعًا معينًا من البروتين. تم التعرف على سلالة P681H في العينات السريرية منذ نوفمبر 2020 ولكن تم التعرف على طفرة P681H في إسرائيل في وقت مبكر من أكتوبر 2020" موضحة انه تم العثور على الطفرة في مدن حيفا ونتانيا وبئر السبع وصفد ورهط وأسدود.

وبحسب وكالة الأمن القومي الإسرائيلية فإن "القضية الرئيسية هذه الأيام هي إدارة المخاطر في إسرائيل فيما يتعلق بوصول الطفرات المختلفة لفيروس كورونا من الخارج في ضوء انتشارها في جميع أنحاء العالم".