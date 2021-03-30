52.090 جرعة لقاح «كوفيد19-» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي-وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 52.090 جرعة من لقاح «كوفيد - 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 8.133.841 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 82.24 جرعة لكل 100 شخص. ويأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح سعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد - 19».

وأعلنت الوزارة عن إجراء 167.309 فحوصات جديدة خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي. ‌‎كما أعلنت عن شفاء 2.025 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 440.731 حالة. ‌‎

وساهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 1.874 حالة إصابة جديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 457.071 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 5 حالات من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1.486 حالة.