«جلفار» و«جي فور تو» يوقعان اتفاقية شراكة لإنتاج لقاح «سينوفارم»

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قفز سهم شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، أمس، للنسبة القصوى، بعد الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شراكة مع «جي فور تو» لإنتاج لقاح «كوفيد 19» من سينوفارم الصينية، ليغلق مسجلاً 14.4 %، بسعر 1.43 درهم، بحجم تعاملات 108 آلاف سهم، بقيمة 154.44 ألف درهم، من خلال 5 صفقات، بحسب موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وكشفت شركة جلفار، عن تخصيص خط إنتاج داخل مقر الشركة في منطقة الدقداقة بإمارة رأس الخيمة، لتصنيع لقاح سينوفارم الصيني، بهدف توفيره تجارياً، والذي سيسهم في زيادة القدرات الإنتاجية للشركة والصناعية لدولة الإمارات، لتوفيره بسرعة لتلبية الطلب المحلي والدولي للقاح، وتعزيز جهود التصدي لجائحة «كوفيد 19» في الإمارات، وعلى مستوى العالم.

وأطلق سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووانغ يي مستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، أمس الأول، المشروع المشترك «علوم الحياة وتصنيع اللقاحات»، ضمن تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة والخاصة بين الإمارات والصين، وسبل تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

وكشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار»، عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد الموافق 18 أبريل 2021، إلكترونياً عن طريق استخدام تقنية الحضور عن بُعد، وبدون الحضور الشخصي، للتوكيل الشخصي أو الخاص بالشركات.

وأعلنت «جلفار»، عن نتائجها المالية لعام 2020، مسجلة صافي مبيعات بقيمة 581.2 مليون درهم، بنسبة نمو 93 % في صافي المبيعات، نتيجة لتنفيذ استراتيجيات ناجحة في كل من أسواق السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين ومصر.

ونجحت «جلفار» في تحسين الأداء التشغيلي عام 2020، وسجلت أرباحاً بلغت 7.1 ملايين درهم، قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، وما قبل مصاريف المرة الواحدة، ويرجع ذلك للنمو في صافي المبيعات، وخفض المصاريف، وتحسين إجمالي هامش الأرباح، وإجراءات احتواء التكاليف الصارمة التي تم تنفيذها خلال 2020. كما بلغ صافي خسائر الشركة 317.4 مليون درهم في 2020، إلا أن تلك الخسائر، شملت 201.3 مليون درهم، جاءت متمثلةً في المصروفات غير المتكررة، والنفقات غير التشغيلية.

في المقابل، ارتفعت حقوق ملكية الشركة من 878 مليون درهم، إلى مليار و69 مليون درهم، بعد الاستكمال الناجح لإصدار حقوق الاكتتاب في يوليو 2020، وقد أحرزت جلفار تقدماً كبيراً في تطبيق برنامج التحول الخاص بها، وعززت هيكلها الإداري، من خلال العديد من التعيينات الجديدة خلال العام. كما حققت الشركة تحسناً كبيراً في مؤشرات الكفاءة، من خلال خفض التكاليف ومصاريف الإنتاج والبيع والتوزيع، وكذلك المصروفات غير المتكررة.