«الصحة» السعودية: الجراحة بالعين لا تحول دون التطعيم

المصدر: الرياض - وكالات

أوضحت وزارة الصحة السعودية مدى إمكانية الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا لشخص خضع لعملية جراحية في عينيه، قبل عدة أشهر من التطعيم.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المتابعين على حساب «الصحة 937» في موقع «تويتر»، أن الفئات الممنوعة من أخذ لقاحي فايزر وأسترازينيكا، ليس من بينها من أجرى عملية جراحية في عينيه.

وأبانت أنه يُمنع أخذ أي من اللقاحين لمن لديه حساسية مفرطة معروفة للقاحين أو أحد مكوناتهما (بعد الجرعة الأولى)، إضافةً إلى الحوامل، ومن هم دون 18 عاماً.

يذكر أن أحدث بيانات وزارة الصحة حتى مساء (الأحد) تشير إلى أنه تم إعطاء أكثر من 4 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا للمواطنين والمقيمين في المملكة.