تفيق من غيبوبة بعد 5 أسابيع لتبشّر بشفائها من كورونا وإنجابها طفلة

المصدر: البيان الإلكتروني

دخلت الإنجليزية كاري آن أوزبورن، البالغة من العمر 32 عاما، طبياً في غيبوبة جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في إصابة رئتيها بالفشل، واحتجزت على إثر ذلك في المستشفى.

وعلى الرغم من دخولها في غيبوبة، فإن كاري آن وضعت مولودة تتمتع بصحة جيدة، وكان آخر شيء تتذكره هو صوت يقول لها: "لابد أن نجري عملية ولادة لطفلك".

وعندما فاقت من الغيبوبة، بعد نحو 5 أسابيع، تم إبلاغها بأنها تغلبت على فيروس كورونا، وأنها أصبحت أماً لطفلة تتمتع بصحة جيدة أسمتها "ستورم"، بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.

يذكر أن كاري آن كانت في أسبوعها الثاني والثلاثين من الحمل عندما أصيبت بالفيروس، وذلك قبل أيام قليلة من احتفالات الكريسماس، وأصبحت حالتها خطيرة.

ووصفت كاري هذه الفترة العصيبة بقولها: "لقد وجدت صعوبة التنفس، وكأن فرس النهر كان جالسا على صدري".