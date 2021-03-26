الهند تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ 5 أشهر

المصدر: وام

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 59 ألفا و118 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الساعات الـ24 الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أكثر من 5 أشهر، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 11 مليونا و846 ألفا و652 شخصا.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تسجيل 257 وفاة جديدة ليصل بذلك إجمالي الوفيات في الهند منذ بدء الجائحة إلى 160 ألفا و949 شخصا، مشيرة إلى أن 32 ألفا و987 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 11 مليونا و264 ألفا و637 شخصا.