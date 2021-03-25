السويد: استخدام لقاح أسترازينيكا لكبار السن فقط

المصدر: د ب ا

قال كبير علماء الفيروسات في وكالة الصحة العامة بالسويد أنديرس تيجنيل اليوم الخميس إن بلاده قررت قصر استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، على كبار السن فقط، في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه التساؤلات بشأن ما إذا كان اللقاح آمنا أم لا.

وأكد تيجنيل اليوم: "إن لقاح أسترازينيكا فعال جدا"، ولكنه أردف بالقول إن كبار السن الذين تلقوا اللقاح بالفعل كانوا أقل عرضة للإصابة بأي أعراض جانبية حتى الآن، "ولهذا السبب نوصي بإعطاء اللقاح لمن هم في الخامسة والستين، أو أكثر."

ولن يتم استخدام أسترازينيكا في تطعيم من هم أقل سنا في الوقت الحالي حتى تتبدد التساؤلات بشأن ما إذا كان للقاح دور في الإصابة بجلطات دموية قاتلة لدى بعض من جرى تطعيمهم به بالفعل.