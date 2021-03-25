عُمان تتخذ إجراءات مهمة لمواجهة فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان، الإغلاق الليلي للأنشطة التجاريّة ومنع الحركة للأفراد والمركبات من الساعة الثامنة مساءً إلى الساعة الخامسة صباحًا اعتبارًا من يوم الأحد 28 مارس 2021م حتى صباح يوم الخميس 8 أبريل 2021م.

كما قررت اللجنة تمديد العمل بقرار استمرار الطلبة في تلقي التعليم في المدارس الحكوميّة بطريقة التعليم عن بعد لينتهي يوم الخميس 8 إبريل 2021م، ويُستثنى من ذلك طلبة الصف الثاني عشر الذين سيتم التعامل معهم بنظام التعليم المدمج، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء العمانية على تويتر.

واطّلعت اللجنة على تقارير الترصد الوبائي حول وضع الجائحة في السلطنة التي أوضحت ارتفاعًا متصاعدًا تزداد خطورته يوما بعد يوم لحالات الإصابة بمرض كورونا (كوفيد19) وعدد المرقدين في أجنحة المستشفيات وغرف العناية المركزة وأعداد الوفيات.

وتشير توقعات المختصين بأن الفترة من الأول من أول أبريل وحتى 31 مايو 2021م ستكون فترة صعبةً وحرجةً للغاية في وضع الجائحة في السلطنة.

ولتجنب الأسوأ فإن اللجنة العليا سوف تتخذ سلسلة من الإجراءات الأشد والأشمل قد تصل إلى الإغلاق التام ومنع الحركة كليًّا خلال الفترة المذكورة.