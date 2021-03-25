ميركل: يجب أن يكون هدفنا هو تجنب آلاف الوفيات الأخرى إثر كورونا

المصدر: د ب أ

صرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأنها تعتبر أن تجنب آلاف الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد يعد هدفا رئيسيا في الأسابيع المقبلة في ألمانيا.

وقالت ميركل اليوم الخميس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" إنه عند الاستفسار عن كيفية المضي قدما الآن في مواجهة الوباء كان الرد الوحيد الإيجابي حقا من أطباء الرعاية المركزة هو إغلاق عيد الفصح، لافتة إلى أنه يتبين من ذلك مدى حجم القلق لدى الأطباء.

وتابعت ميركل أنه لن يكون في المستشفيات حاليا الأشخاص البالغين 90 عاما، ولكن سيكون هناك أشخاص يبلغون من العمر 50 و60 و70 عاما، موضحة بقولها: "هم أشخاص لا يزال لديهم متوسط عمر متوقع طويل جدا".

وأضافت أن 10 بالمئة منهم سيعانون من عواقب كورونا طويلة المدى، بحسب تقدير الخبراء، وقالت: "يعني ذلك أنه من المجدي القتال من أجل أي شخص كي لا يصاب بالعدوى".

وتابعت ميركل: "هذه هي مهمتنا المشتركة. مع أكبر قدر ممكن من الحرية لكل شخص وأكبر قدر كبير من الحالة العادية لكل شخص. ولكن أيضا مع أكبر قدر ممكن من المراعاة ألا يموت آلاف الأشخاص"، وأكدت قائلة: "يجب أن يكون ذلك هو الهدف للأسابيع القادمة".