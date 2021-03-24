أي لقاح اختاره بوتين؟

المصدر: (موسكو - وكالات)

أعلن الناطق باسم الرئيس الروسي، ديمتري بيسكوف، أمس، أن الكرملين لن يكشف عن اللقاح الروسي الذي يأخذه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وقال بيسكوف خلال مؤتمر صحافي رداً على سؤال عما إذا كان سيتم الإعلان عن اللقاح الذي يأخذه الرئيس الروسي: «سيكون بلا شك واحداً من اللقاحات الثلاثة الموجودة في روسيا».

وأكد بيسكوف «لن نقول على وجه التحديد أيهما. جميع اللقاحات الروسية الثلاثة موثوقة تماماً. إنها جيدة جداً وموثوقة وفعالة». يشار إلى أن وزارة الصحة الروسية سجلت «سبوتنيك V» كأول لقاح في العالم ضد «كوفيد19»، في أغسطس الماضي، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

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