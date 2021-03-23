لماذا لن تأخذ «سبوتنيك - V» مرّة ثانية؟

المصدر: موسكو - وكالات

كشفت طبيبة الأمراض المعدية والمسؤولة في المعهد المركزي لعلم الأوبئة في هيئة حماية المستهلك الروسية، ناتاليا بشينيشنايا، عن أنه من المحتمل ألا يكون من الممكن التطعيم مرة أخرى بلقاح «سبوتنيك - V» الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقالت بشينيشنايا خلال تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الإخبارية الروسية إن «اللقاح يسهم في رفع الأجسام المضادة ويُفترض أن يبقى لوقت طويل وبدرجة كافية».

وأضافت الاختصاصية بالقول: «الشيء الوحيد الذي لن يحصل هو التلقيح مرة أخرى باللقاح لأنه بذلك سيتم حقن الفيروسات الغدية، التي تقوم بإنتاج الأجسام المضادة ذاتها وبالتالي ستقضي على المفعول».

وتابعت بالقول: «إذا قمنا مرة أخرى بالتطعيم باللقاح نفسه على سبيل المثال بعد عامين بالتركيب الدقيق نفسه، فربما يتم تدمير مكونات اللقاح بالفعل بواسطة تلك الأجسام المضادة التي يمكن تخزينها في جسدنا».

وأوضحت بشينيشنايا أن إعادة التطعيم ستكون ممكنة بلقاحات أخرى ضد «كورونا»، ومن أبرزها لقاحات روسية أخرى مثل «كوفي فاك» و«إيبفاك كورونا».

يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت «سبوتنيك-V» كأول لقاح في العالم ضد «كورونا»، في أغسطس 2020، والذي طوره مركز غاماليا لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة ويجري إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأظهرت نتائج الاختبارات المتعلقة بلقاح «سبوتنيك –V» فعالية تتجاوز 91.6 في المئة ونسبة أمان عالية، حيث يتم إعطاؤه على جرعتين بفاصل 21 يوماً. وتم تسجيل «سبوتنيك –V» من قبل 50 دولة، يتجاوز إجمالي عدد سكانها 1.3 مليار شخص.

وشهدت أعداد الإصابات اليومية بـ «كورونا» في روسيا تناقصاً كبيراً بعد أن أطلقت البلاد حملة التطعيم الشامل في الخامس من ديسمبر الماضي.