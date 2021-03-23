10 أيام على التطعيم بتونس.. لماذا يغيب كبار السن؟

المصدر: تونس – وكالات

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا منذ انطلاق حملة التطعيم قبل 10 أيام وصل إلى 18 ألفاً و20 شخصاً، لكن لوحظ أن كبار السن يتخلّفون عن أخذ اللقاح.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحملة متواصلة في مختلف مراكز التلقيح الـ25 المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية وفق الاستراتيجية الوطنية للتلقيح، حسبما نقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية عن قناة «نسمة» الخاصة. وأشارت إلى أن هناك 642 ألفاً و318 شخصاً سجلوا على منظومة المنصة الإلكترونية «إيفاكس»، فيما بلغ عدد المطعّمين بالجرعة الأولى للقاح 18020 شخصاً، بينهم 5524 شخصاً تلقوا اللقاح أمس الاثنين.

وكشفت الوزارة أنه تم البدء في تطعيم الفئة المستهدفة كأولويّة أولى، والتي تشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 75 سنة فما فوق، وذلك بالتزامن مع تطعيم العاملين في المجال الصحي والكوادر الطبية.

وفي ولاية قابس جنوبي البلاد، تلقى 238 شخصاً سنهم فوق 75 سنة اللقاح، أمس الاثنين، بحسب المصدر ذاته.

بإحدى الدول العربية.. هذه الفئة تتخلف عن أخذ اللقاح

وعقب إعلان وزارة الصحة التونسية عن بدء حملة تطعيم كبار السن، كشفت مسؤولة بالوزارة عن غياب كبار السن عن الحملة. حيث أوضحت مديرة الصحة الوقائية بالوزارة نفيسة الصغير أن عملية التلقيح تسير بوتيرة جيدة، إلا أن كبار السن الذين يبلغ عمرهم 75 عاماً يغيبون عن حملة التلقيح، كما نقل موقع «الشبكة الدولية».