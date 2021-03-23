شفي من «كورونا».. ثم انتحر

المصدر: واشنطن - وكالات

انتحر رجل الأعمال الأمريكي والمؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لسلسلة مطاعم «Texas Roadhouse Inc»، كينت تايلور، بعد تعرضه لأعراض «لا تطاق» مرتبطة بفيروس كورونا.

وقالت عائلته في بيان، إن تايلور «انتحر هذا الأسبوع، بعد معركة مع أعراض ما بعد كورونا، بما في ذلك الطنين الحاد في الأذن»، وفقاً لما نقلت صحيفة «اندبندنت» عن وسائل إعلام أمريكية.



وأضافت «كينت قاتل بشدة مثل بطل المضمار، لكن المعاناة التي اشتدت بشكل كبير في الأيام الأخيرة، وأصبحت لا تطاق». وتابع البيان «لقد ترك خلفه شركة أسطورية يقودها فريق قيادي مختار بعناية يغذيه الشغف بالتطور حول العالم».

وأشارت العائلة إلى أن تايلور التزم بتمويل دراسة سريرية لمساعدة أفراد الجيش، الذين يعانون أيضاً طنين الأذن.



وأكدت سلسلة المطاعم، التي تدير أكثر من 500 مطعم في 49 ولاية، وفاته في منشور على «فيسبوك». وتصدر تايلور عناوين الصحف قبل عام لتخليه عن مكافأته وراتبه الأساسي لدفع رواتب عمال سلسلته خلال جائحة كورونا.



وبلغ التبرع من الراتب الأساسي لتايلور ما يقارب من 525 ألف دولار، ومكافأته 525 ألف دولار أيضاً، كما قال متحدث باسم الشركة لصحيفة «ذا هيل» حينها.



وأعلن مجلس إدارة الشركة أن جيري مورغان سيتولى منصب الرئيس التنفيذي للشركة.