دواء رخيص يحتمل إنقاذه لمليون شخص حول العالم ضد كوفيد19

المصدر: دبي - البيان

ظهر عقار ديكساميثازون المضاد للالتهابات كمنقذ محتمل للحياة في مكافحة جائحة كوفيد -19.

ووجد الباحثون في دراسة أن الدواء الذي يندرج تحت فئة الستيرويد قد خفض خطر الوفاة لمرضى الفيروس التاجي المستجد بنسبة 33%، وبالتحديد أولئك الذين كانوا على أجهزة التنفس الصناعي العام الفائت. أما الخاضعين للعلاج بالأكسجين، فقد أسهم هذا العقار رخيص الثمن في خفض معدلات الوفاة في تلك الفئة لنحو الخُمس.

ووفقاً لصحيفة "غارديان" البريطانية، فإن دراسة أجرتها دائرة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة وجدت وبشكل محتمل أن الدواء مسؤول عن إنقاذ حياة مليون مريض بكوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 22 ألف شخص في المملكة المتحدة وحدها.

أوضح بيتر هوربي، وهو أخصائي أمراض معدية في "ريكفري" (وهي أكبر تجربة عشوائية لعقاقير كوفيد حول العالم)، أن "عقار الديكساميثازون كان له تأثير كبير"، مضيفاً أن المليون هو رقم كبير ... إلا أنه تقدير يمكن أن يكون أقل أو أعلى من ذلك.

الجدير بالذكر أن التجربة التي امتدت لأقل من 100 يوم وطالت استخدام الستيرويد العام وجاءت بنتائج مذهلة قد قادها أستاذ الطب وعلم الأوبئة في جامعة أكسفورد مارتن لاندراي.